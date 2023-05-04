В Кировской области в 2023 году в аренду предоставят 23 лесных участка

Участки выдаются под заготовку древесины, грибов и ягод. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2023 году прошло девять лесных аукционов. По их итогам в аренду планируется выдать 23 участка на площади 110 тысяч га. Ориентировочно, на них будет ежегодно заготавливаться 187 кубических метров древесины. В прошлом году, для сравнения, в области прошло 16 аукционов, а общая площадь участков составила 107 тысяч га.

На данный момент заключено семь договоров с лесопользователями из Кировской области и по одному - с предпринимателями из Удмуртии и Ульяновской области. Сейчас объявлено еще четыре аукциона для заготовки древесины, один - по участку для заготовки гриба чага, который выиграл кировский бизнесмен и еще один - для заготовки и сбора грибов и ягод.

В правительстве также добавили, что в 2023 году по аукционам на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений реализовали 38 лесосек. Доход составил 57,9 миллиона рублей.