Кировчан приглашают поучаствовать в молодежном форуме «iВолга»

Ключевой тематикой форума в 2023 году станет организация событий. Фото: kirovreg.ru

Кировчане могут подать заявку на участие в молодежном форуме ПФО «iВолга». Об этом сообщили в областном правительстве.

В 2023 году форум пройдет с 21 по 29 июля. Его основная тематика - «Организация событий». Участники смогут посетить тренинги по восьми образовательным сменам и трем специальным трекам. В программе также запланированы конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы.

Кировчане побывают на круглых столах, выставках и фестивалях, посетят соревнования и турниры, смогут встретиться с экспертами и послушать дискуссии по различным вопросам. Для участников также подготовили культурно-досуговые и спортивно-туристские мероприятия.

Для посещения необходимо до 8 июня зарегистрироваться на этом сайте либо на платформе «Росмолодежь.События». Принять участие в форуме могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.