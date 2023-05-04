В Нововятске два человека погибли в пожаре

Пожар тушили 14 человек и четыре единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Несчастный случай произошел в Нововятске 4 мая. Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома №21 по Советской улице. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на месте работали 14 человек и четыре единицы техники. В результате возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. Областной Следком сообщает, что погибли двое мужчин. По предварительной информации ведомства, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

По факту трагедии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.