В Кировской области начали устанавливать «шериф-балки»

Оборудование установили уже на четырех региональных трассах. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области продолжают усиливать меры безопасности. Подробностями поделились в региональном правительстве.

На дорогах начали появляться «шериф-балки». Эти приборы похожи на сигнальное устройство автомобиля ДПС. По словам Минтранспорта, водители будут снижать скорость, что уменьшит аварийность.

Сейчас приборы установлены на следующих участках:

- на трассе Киров - Советск - Яранск, три штуки;

- на трассе Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки, три штуки;

- на дорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны у деревни Дресвяново и Слободской – Нагорск;

- на Южном обходе Кирова, на Слободском тракте, одна штука.