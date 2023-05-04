Кировчан приглашают на открытие туристического сезона

На Спасской организуют выставку, музей под открытым небом и концертную программу. Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

13 мая в Кирове состоится официальное открытие летнего туристического сезона. В его рамках состоится запуск проекта «Пешеходная Спасская». Об этом сообщили в областном Центре развития туризма.

Для посетителей приготовили концертную программу, которая пройдет на главной сцене мероприятия. Кировчане смогут также побывать на ярмарке мастеров народных промыслов и оценить туристический потенциал районов нашего региона. Кроме того, все желающие посетят музей под открытым небом, интерактивную выставку «#visitkirov» и фотозоны.

Мероприятие состоится 13 мая с 10.00 до 16.00 на Спасской, 41а.