В Кирове ищут хозяев гаража и контейнера

Хозяину гаража необходимо предоставить документы до 15 июля. ФОТО: Администрации города Кирова

В Кирове ищут владельцев гаража и контейнера на улице Лепсе и Пятницкой. Подробнее рассказали в администрации города.

В теруправлении Октябрьского района рассказали, что объекты стоят на муниципальной земле. Хозяин гаража на Пятницкой до 1 июня обязан предоставить документы на земельный участок или до 15 июля снести конструкцию самостоятельно. С владельцем контейнера на улице Лепсе, аналогичная ситуация, но другие сроки. Бумаги ему нужно показать до 1 июня, либо до 20 июня снести объект.

Собственников просят позвонить в теруправление по телефонам 20-88-61 и 20-88-71. Если хозяев не найдут, конструкции демонтируют самостоятельно.