4 мая десятки кировчан останутся без воды

Воды не будет в двух районах Фото: Дмитрий СМИРНОВ

4 мая в двух районах Кирова отключат воду. Как сообщили в «Водоканале», такие меры связанны с проведением работ на сетях. Параметры подачи изменятся на следующих участках:

Октябрьский район, с 00.00 до 19.00:

- улица Молодежная в домах 19, 21, 23, 29, 34, 38, 44;

- Полевой переулок в домах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- улица Березниковская в домах 85, 87, 96, 98;

- Березниковский переулок в домах 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67;

- улица Весенняя в домах 54, 60;

- улица Луганская в доме 47.

Ленинский район, с 09.00 до 00.00:

- улица Ульяновская в домах 20, 20/1;

- улица Воровского в домах 118, 120, 120/1, 163, 165;

- проспект Строителей в домах 13, 15, 17, 17/1.

Место подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».