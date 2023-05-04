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НовостиОбщество4 мая 2023 5:34

Рискуя своей жизнью спас чужие. Кировчанин вызволил из пожара 40 хаски

Житель Кировской области спас собак и горящего питомника
Артем ЗАМЯТИН
Пожарные выясняют обстоятельства происшествия. ФОТО: https://vk.com/kirov_blacklist

Пожарные выясняют обстоятельства происшествия. ФОТО: https://vk.com/kirov_blacklist

Кировчанин забежал в горящее здание чтобы помочь 40 собакам. Подробнее рассказали на портале Киров без цензуры.

Во вторник, 2 мая в деревне Малая Субботиха произошел пожар в жилом доме на улице Кооперативная. Рядом с постройкой находился питомник, в котором находились собаки породы хаски. Огонь уже перекинулся на здание с вольерами, когда его заметил Константин Буторин. Мужчина прибежал на место и не боясь огня начал открывать клетки с животными. Неравнодушный житель выпустил почти всех взрослых собак и щенков, кроме двух которые к сожалению, задохнулись.

Пожарные потушили дом и питомник. На месте работали шесть расчетов. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.