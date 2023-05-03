В Кирове нанесли разметку еще на 12 улицах

Подрядчик нанес дополнительную разметку на пяти участках.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове продолжаются работы по нанесению разметки. Этой новостью поделились в администрации города.
Так, за 4 дня подрядчик подготовил еще 12 пешеходных переходов. Кроме того, появились дорожные линии на участках, где большой трафик людей:
- на Октябрьском проспекте от улицы Комсомольской до улицы Красноармейской;
- на улице Карла Маркса от улицы Герцена до улицы Пролетарской;
- на улице Ленина от улицы Красноармейской до инфекционной больницы;
- на улице Комсомольской;
- на улице Солнечной от улицы Производственной до улицы Риммы Юровской.
Также подрядчики продолжают наносить предварительную разметку. В планах мэрии до июня нанести осевые линии будут нанесены на 42 улицах.