Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2023 14:56

Кировчанин заплатит компенсацию за незаконную вырубку леса

Инцидент произошел из-за плохого контроля за рабочими
Артем ЗАМЯТИН
Предприниматель допустил незаконную вырубку насаждений на территории, которая не входила в договор аренды.

Предприниматель допустил незаконную вырубку насаждений на территории, которая не входила в договор аренды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арендатора леса в Арбажском районе обвинили в незаконной вырубке. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что предприниматель допустил незаконную вырубку насаждений на территории, которая не входила в договор. По словам надзорного органа, это произошло из-за недостаточного контроля руководства за рабочими.

Прокурор направил в суд иск, требуя взыскать с арендатора компенсацию причиненного ущерба.