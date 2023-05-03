Кировчанин заплатит компенсацию за незаконную вырубку леса

Предприниматель допустил незаконную вырубку насаждений на территории, которая не входила в договор аренды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арендатора леса в Арбажском районе обвинили в незаконной вырубке. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что предприниматель допустил незаконную вырубку насаждений на территории, которая не входила в договор. По словам надзорного органа, это произошло из-за недостаточного контроля руководства за рабочими.

Прокурор направил в суд иск, требуя взыскать с арендатора компенсацию причиненного ущерба.