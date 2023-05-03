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НовостиОбщество3 мая 2023 14:42

В Кирове за три миллиона рублей продают греческое кафе

Продавец обещает помочь начать работу и передаст стратегию окупаемости быстрым покупателям
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кафе расположено на улице Воровского. Фото: avito.ru

Кафе расположено на улице Воровского. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу популярное греческое кафе на улице Воровского. Соответствующее объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По его словам, выручка в 2022 году составила более 20 миллионов рублей. Продавец готов помочь новому владельцу начать работу, а самым быстрым покупателям передаст стратегию окупаемости за 12-15 месяцев. Сам он пояснил продажу бизнеса решением сменить деятельность.

Бизнес нынешний хозяин оценивает в три миллиона рублей. По его словам, только оборудование в кафе стоит 1,5 миллиона, к тому же еще 800 тысяч вкладывалось в ремонт. Само здание в аренде, оборудовано всем необходимым, а также системами видеонаблюдения и охраны.