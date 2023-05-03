В Нолинском районе собирают мост, разведенный на время паводка

На северных реках региона половодье продолжается. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Нолинском районе начали собирать мост через реку Воя, разведенный на время паводка. Об этом сообщает областное правительство.

Низководную деревянную переправу у деревни Чащино разобрали еще 28 марта, чтобы талые воды не разрушили ее. Сейчас же начинается спад половодья, в связи с чем было принято решение вновь собрать мост - угрозы уже нет.

В правительстве также отметили, что на северных реках области продолжается подъем уровней воды. По данным Кировского ЦГМС, прирост идет на Моломе, Лузе, Вятке от Кирова до поселка Аркуль и в районе гидропоста Кирс, на Каме у гидропоста Лойно. Незначительный подъем от 2 до 26 см в сутки зафиксирован на Большой Кокшаге.