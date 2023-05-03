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НовостиОбщество3 мая 2023 13:45

В Нолинском районе собирают мост, разведенный на время паводка

На южных реках региона начинается спад половодья
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На северных реках региона половодье продолжается.

На северных реках региона половодье продолжается.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Нолинском районе начали собирать мост через реку Воя, разведенный на время паводка. Об этом сообщает областное правительство.

Низководную деревянную переправу у деревни Чащино разобрали еще 28 марта, чтобы талые воды не разрушили ее. Сейчас же начинается спад половодья, в связи с чем было принято решение вновь собрать мост - угрозы уже нет.

В правительстве также отметили, что на северных реках области продолжается подъем уровней воды. По данным Кировского ЦГМС, прирост идет на Моломе, Лузе, Вятке от Кирова до поселка Аркуль и в районе гидропоста Кирс, на Каме у гидропоста Лойно. Незначительный подъем от 2 до 26 см в сутки зафиксирован на Большой Кокшаге.