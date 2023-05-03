Елена Ковалева поздравила ветерана Великой Отечественной войны

Встреча прошла во дворе, где живет участник Великой Отечественной войны Иван Афаньков. Фото: киров.рф

В Кирове продолжаются концерты-поздравления к годовщине Победы. Творческие коллективы выступают во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

В среду, 3 мая, героем праздника стал Иван Афаньков, призванный в 1944 году и прошедший бои на Прибалтийском фронте. Путь от Сибири до Германии солдаты прошли пешком, ни разу не воспользовались транспортом. Много раз сталкивались с немцами лоб в лоб, и всегда побеждали. После окончания войны Иван Афанасьевич шесть лет служил под Кенигсбергом.

Перед ветераном торжественным строем прошли курсанты пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа, выступил коллектив ДК «Космос» с песнями военных лет. Глава Кирова Елена Ковалева поздравила Ивана Афанькова с наступающей годовщиной Победы.

- Победа в Великой Отечественной войне - это всенародное достояние нашей страны, стержень, который соединяет воедино людей всех поколений, - сказала Елена Васильевна. - Низкий вам поклон и спасибо за возможность жить под мирным небом!

Кроме того, сегодня творческие агитбригады пришли в гости к ветеранам ВОВ Марии Леонтьевне Абрамовой и Александру Петровичу Шабалину.