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НовостиПобеда3 мая 2023 13:22

Елена Ковалева поздравила ветерана Великой Отечественной войны

Творческие агитбригады выступают во дворах домов, где живут участники ВОВ
Петр МАКСИМОВ
Встреча прошла во дворе, где живет участник Великой Отечественной войны Иван Афаньков. Фото: киров.рф

Встреча прошла во дворе, где живет участник Великой Отечественной войны Иван Афаньков. Фото: киров.рф

В Кирове продолжаются концерты-поздравления к годовщине Победы. Творческие коллективы выступают во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

В среду, 3 мая, героем праздника стал Иван Афаньков, призванный в 1944 году и прошедший бои на Прибалтийском фронте. Путь от Сибири до Германии солдаты прошли пешком, ни разу не воспользовались транспортом. Много раз сталкивались с немцами лоб в лоб, и всегда побеждали. После окончания войны Иван Афанасьевич шесть лет служил под Кенигсбергом.

Перед ветераном торжественным строем прошли курсанты пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа, выступил коллектив ДК «Космос» с песнями военных лет. Глава Кирова Елена Ковалева поздравила Ивана Афанькова с наступающей годовщиной Победы.

- Победа в Великой Отечественной войне - это всенародное достояние нашей страны, стержень, который соединяет воедино людей всех поколений, - сказала Елена Васильевна. - Низкий вам поклон и спасибо за возможность жить под мирным небом!

Кроме того, сегодня творческие агитбригады пришли в гости к ветеранам ВОВ Марии Леонтьевне Абрамовой и Александру Петровичу Шабалину.