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НовостиОбщество3 мая 2023 12:59

Кировчане подали более восьми тысяч заявлений о зачислении в первый класс через Госуслуги

Способ удобен экономией времени и отсутствием необходимости личного присутствия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В 2023/24 учебном году в первый класс пойдут порядка 15 тысяч детей.

В 2023/24 учебном году в первый класс пойдут порядка 15 тысяч детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области родители подали 8350 заявлений о зачислении в первый класс с помощью портала Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кировчанам напоминают, что это только один из способов подачи заявления. Родители также могут воспользоваться единой региональной информационной системой образования Кировской области, почтой (отправив документ заказным письмом в школу) либо принести его лично. Отправка через Госуслуги удобна экономией времени и отсутствием необходимости очного присутствия.

Стоит напомнить, что в первую очередь (по 30 июня) заявления подают родители, чьи дети имеют право внеочередного или преимущественного приема, а также проживают на закрепленной территории. Для других ребят прием начнется с 6 июля.

В правительстве региона также отметили, что в 2023/24 учебном году за парты впервые сядут порядка 15 тысяч юных кировчан. Из них почти 7,8 тысячи детей - в областном центре.