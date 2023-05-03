В Кировской области автоинспекторы нашли пропавших без вести детей

Детей нашли сотрудники ГИБДД Евгений Береснев и Виктор Кириланд. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове инспекторы ДПС нашли двух пропавших детей. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

14-летняя девочка и 13-летний мальчик пропали 1 мая. В полицию обратился их опекун, дедушка, обнаруживший исчезновение детей: ночью они ушли в неизвестном направлении и не вернулись. На поиск ребят сориентировали все наружные отряды.

Обнаружить ребят удалось старшему лейтенанту полиции Евгению Бересневу и лейтенанту полиции Виктору Кириланду. Сотрудники ГИБДД заметили детей у реки Малюшки на выезде из Опарино в сторону Мурашей. Беглецов доставили в отделение полиции, а после опроса передали в госучреждение.