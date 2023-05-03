У жителя Кирова с дачи пропали инструменты и металлические изделия на 120 тысяч рублей

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У кировчанина украли с дачи имущество на 120 тысяч рублей. Подробнее рассказали в управлении Росгвардии.

К сотруднику вневедомственной охраны, которых отдыхал на даче обратился сосед и рассказал, что три дня назад неизвестные украли у него металлические изделия и инструменты. Росгвардеец сообщил о произошедшем коллегам, которые прибыли на место. Патруль просмотрел записи с камер видеонаблюдения, опросил соседей и установил машину и приметы подозреваемых. Сотрудники ведомства нашли украденное в поселке Чистые пруды. В салоне автомобиля находились двое молодых людей и часть вещей.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.