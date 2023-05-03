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НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:05

У жителя Кирова с дачи пропали инструменты и металлические изделия на 120 тысяч рублей

Находящийся на выходном Росгвардеец вызвал своих коллеги помог соседу
Артем ЗАМЯТИН
Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У кировчанина украли с дачи имущество на 120 тысяч рублей. Подробнее рассказали в управлении Росгвардии.

К сотруднику вневедомственной охраны, которых отдыхал на даче обратился сосед и рассказал, что три дня назад неизвестные украли у него металлические изделия и инструменты. Росгвардеец сообщил о произошедшем коллегам, которые прибыли на место. Патруль просмотрел записи с камер видеонаблюдения, опросил соседей и установил машину и приметы подозреваемых. Сотрудники ведомства нашли украденное в поселке Чистые пруды. В салоне автомобиля находились двое молодых людей и часть вещей.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.