Кировская область заняла второе место в ПФО по динамике роста обрабатывающих производств

В регионе вчетверо выросло производство металлических изделий. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, по итогам 2022 года индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям составил 119,1%. Наибольший рост объемов производства за минувший год показали предприятия, изготавливающие металлические изделия - он увеличился в четыре раза.

В отрасли по производству электронных и оптических изделий объем отгруженной продукции увеличился на 75,1%, в легкой промышленности - 34%, изготовлении кожи и изделий из нее - 35%.

Как добавили в правительстве области, прогнозируемый объем отгруженной продукции в Кировской области за 2023 год составит более 460 миллиарда рублей, а индекс - 103,1%.

Отметим, что всего в нашем регионе существует более 2700 таких предприятий, в том числе в химии и металлургии, машиностроении и лесопереработке, легкой промышленности и фармацевтике. По статистике, на таких заводах трудятся более 82 тысяч человек.