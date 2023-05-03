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НовостиОбщество3 мая 2023 11:36

В Кирове ко Дню Победы отремонтируют более 20 мемориальных комплексов

Работы идут во всех районах города
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Некоторые виды работ откладываются из-за погодных условий. Фото: киров.рф

Некоторые виды работ откладываются из-за погодных условий. Фото: киров.рф

В Кирове отремонтируют свыше 20 мемориальных комплексов. Как рассказали в горадминистрации, в каждом районе областного центра проведут благоустройство ко Дню Победы.

Работы пройдут в Нововятском районе на площади Победы и у ДК «Россия». В Первомайском специалисты приведут в порядок памятники в заречной части города и мемориал «Вечный огонь». В Ленинском районе косметический ремонт проводят на Лобановском мемориале. В Октябрьском районе благоустроят комплексы на месте деревни Пахомьево и в селе Русском.

Все комплексы предварительно обследуются, выявляются повреждения, которые нужно устранить. Некоторые работы приходится откладывать из-за погоды. Так, в Нововятске, к примеру, памятник на площади Победы приведут в порядок до 5 мая.