В Кирове ко Дню Победы отремонтируют более 20 мемориальных комплексов

Некоторые виды работ откладываются из-за погодных условий. Фото: киров.рф

В Кирове отремонтируют свыше 20 мемориальных комплексов. Как рассказали в горадминистрации, в каждом районе областного центра проведут благоустройство ко Дню Победы.

Работы пройдут в Нововятском районе на площади Победы и у ДК «Россия». В Первомайском специалисты приведут в порядок памятники в заречной части города и мемориал «Вечный огонь». В Ленинском районе косметический ремонт проводят на Лобановском мемориале. В Октябрьском районе благоустроят комплексы на месте деревни Пахомьево и в селе Русском.

Все комплексы предварительно обследуются, выявляются повреждения, которые нужно устранить. Некоторые работы приходится откладывать из-за погоды. Так, в Нововятске, к примеру, памятник на площади Победы приведут в порядок до 5 мая.