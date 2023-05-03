Кировчанин украл 92 тысячи рублей с карты своей знакомой

Мужчина знал пин-код от карты и снял все деньги в ближайшем банкомате. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Советска похитил у своей знакомой 92 тысячи рублей. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в ноябре 2022 года, во время употребления спиртных напитков мужчина украл банковскую карту у потерпевшей. Он снял деньги в ближайшем банкомате и планировал их потратить на свои нужды.

Во время расследования злоумышленник признал свою вину и возместил ущерб. Но суд все равно приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.