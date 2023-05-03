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НовостиОбщество3 мая 2023 9:41

Кировчане своими силами ухаживают за инвалидом

Активисты из ОНФ не могут добиться ответа от Минздрава
Артем ЗАМЯТИН
Жители села приносят ему подгузники и другие средства реабилитации.

Жители села приносят ему подгузники и другие средства реабилитации.

Обездвиженному инвалиду из села Александровского жители Котельничского района помогают своими силами. Подробностями поделились в Кировском отделении «Народного фронта».

Как рассказали активисты, для получения всех необходимых средств реабилитации пенсионеру необходимо подтвердить инвалидность. Но в поселке нет нужных врачей и волонтеры ОНФ предложили приехать на УЗИ в Котельничскую ЦРБ. Хотя стоит отметить, что обездвиженный имеет полное право пройти обследование на дому.

Для решения проблемы активисты отправляли обращение в Минздрав, но ответа так и не поступило.