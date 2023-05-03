Более 70% жителей Кировской области считают свою зарплату недостаточно высокой

Чаще остальных своей зарплатой довольны айтишники, специалисты по инвестициям и консалтингу, работники сферы безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство кировчан оказались недовольны своей зарплатой. Такой вывод сделали эксперты hh.ru.

Исследование показало, что 72% жителей Кировской области считают свою зарплату неудовлетворительной и полагают, что она должна быть выше. Довольны своим доходом оказались 25% опрошенных. 3% затруднились дать ответ.

По статистике, наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой сотрудников работают в сферах безопасности (35%), стратегий, инвестиций и консалтинга (30%), информационных технологий (30%). Большая часть недовольных доходом работают в медицине и фармацевтике (84%), туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе (80%), а также юриспруденции (76%).