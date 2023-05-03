Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 9:35

Более 70% жителей Кировской области считают свою зарплату недостаточно высокой

Только 25% опрошенных оказались довольны уровнем дохода
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Чаще остальных своей зарплатой довольны айтишники, специалисты по инвестициям и консалтингу, работники сферы безопасности.

Чаще остальных своей зарплатой довольны айтишники, специалисты по инвестициям и консалтингу, работники сферы безопасности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство кировчан оказались недовольны своей зарплатой. Такой вывод сделали эксперты hh.ru.

Исследование показало, что 72% жителей Кировской области считают свою зарплату неудовлетворительной и полагают, что она должна быть выше. Довольны своим доходом оказались 25% опрошенных. 3% затруднились дать ответ.

По статистике, наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой сотрудников работают в сферах безопасности (35%), стратегий, инвестиций и консалтинга (30%), информационных технологий (30%). Большая часть недовольных доходом работают в медицине и фармацевтике (84%), туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе (80%), а также юриспруденции (76%).