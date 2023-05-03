В Кировской области появилась интерактивная карта газификации

По расширенной программе планируется газифицировать все южные районы области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области создали интерактивную карту газификации. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В геоинформационной системе указаны населенные пункты - уже газифицированных и готовящихся к этому. Первые отмечены голубым цветом, вторые - зеленым. В ГИС также включена информация о сроках проведения работ до 2027 года включительно. Посмотреть карту можно по этой ссылке.

Отметим, ранее Александр Соколов заявлял, что по расширенной программе газификации голубое топливо придет во все южные районы Кировской области. Карту создали после апрельской прямой линии, куда поступило много вопросов на эту тему.