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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:37

В Оричевском районе водитель мотоцикла погиб в ДТП

Позднее выяснилось, что он не имеет права управления транспортом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария случилась в деревне Тарасовы. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария случилась в деревне Тарасовы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Оричевском районе погиб мотоциклист без прав. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 мая в деревне Тарасовы. У дома №1 по улице Школьной мотоцикл «Иж Юпитер 5» врезался в препятствие и перевернулся. 32-летний мужчина, сидевший за рулем железного коня, погиб. Позднее выяснилось, что у него не было водительских прав.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых погибли два человека и пострадал один.