Многодетную кировчанку незаконно уволили с «Почты России»

Женщину восстановили в должности и выплатили компенсацию в размере недополученной зарплаты. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове незаконно уволили мать четырех детей. Подробнее рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 36-летняя женщина работала диспетчером в автотранспортном предприятии АО «Почта России». Под давлением ее заставили подписать заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда бывшая сотрудница обратилась в прокуратуру.

Надзорный орган потребовал устранить нарушения Трудового кодекса РФ через суд. Иск признали законным, женщину восстановили в должности и выплатили компенсацию в размере недополученной зарплаты.