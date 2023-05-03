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НовостиОбщество3 мая 2023 5:30

Многодетную кировчанку незаконно уволили с «Почты России»

Прокуратуре удалось восстановить права женщины
Артем ЗАМЯТИН
Женщину восстановили в должности и выплатили компенсацию в размере недополученной зарплаты.

Женщину восстановили в должности и выплатили компенсацию в размере недополученной зарплаты.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове незаконно уволили мать четырех детей. Подробнее рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 36-летняя женщина работала диспетчером в автотранспортном предприятии АО «Почта России». Под давлением ее заставили подписать заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда бывшая сотрудница обратилась в прокуратуру.

Надзорный орган потребовал устранить нарушения Трудового кодекса РФ через суд. Иск признали законным, женщину восстановили в должности и выплатили компенсацию в размере недополученной зарплаты.