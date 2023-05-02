В Кирове начали появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

С 29 апреля по 1 мая в мобильный пункт обратились девять человек, желающих поступить на военную службу по контракту.

В Кирове открылся мобильный пункт отбора на военную контрактную службу. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Он находится на улице Воровского рядом со зданием медицинского университета. Как рассказали в военном комиссариате, он создан для удобства устройства на службу. В пункте можно узнать всю необходимую информацию, меры поддержки и условия оформления соцконтракта. Кроме того, тут можно получить помощь в оформлении всех документов и направлении на прохождение медкомиссии.

Стоит отметить что в период с 29 апреля по 1 мая в мобильный пункт обратились девять человек, желающих поступить на военную службу. Всего в Кировской области планируется открыть семь таких организаций.