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НовостиОбщество2 мая 2023 15:33

В Кирове 9 мая временно перекроют несколько улиц

На определенных участках запретят стоянку и остановку транспорта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение прекратят на некоторых участках нескольких улиц.

Движение прекратят на некоторых участках нескольких улиц.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове на 9 мая перекроют некоторые улицы. Соответствующее постановление выпустила горадминистрация.

Так, движение транспорта в определенные промежутки времени прекратят по улицам Карла Либкнехта, Московской, Карла Маркса, Володарского, Свободы, Ленина, Казанской, Спасской и других. На некоторых участках на несколько часов запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения также коснутся Нововятского района, села Русское, Лянгасово.

Полный список улиц, которые перекроют на время майских праздников в 2023 году, можно посмотреть здесь.