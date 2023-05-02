В Кирове машина врезалась в столб: водитель погиб

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове водитель погиб, врезавшись на машине в столб. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 2 мая в 17.15. У дома №19 по улице Комсомольской столкнулись «Киа Рио» и «Лада Веста». От удара «Киа» врезалась в бетонный столб. В результате происшествия водитель погиб.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства совершения аварии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.