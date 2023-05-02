Житель Орлова убил своего знакомого отверткой и ножом

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Житель города Орлова убил своего знакомого. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 29 апреля в одной из квартир двое знакомых выпивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, которая позже превратилась в драку. 32-летний гость несколько раз ударил 41-летнего хозяина квартиры отверткой и ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сейчас обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.