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НовостиПроисшествия2 мая 2023 14:43

Житель Орлова убил своего знакомого отверткой и ножом

Следователи решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу
Артем ЗАМЯТИН
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Житель города Орлова убил своего знакомого. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 29 апреля в одной из квартир двое знакомых выпивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, которая позже превратилась в драку. 32-летний гость несколько раз ударил 41-летнего хозяина квартиры отверткой и ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сейчас обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый несколько раз ударил своего знакомого ножом и отверткой. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Подозреваемый несколько раз ударил своего знакомого ножом и отверткой. ФОТО: СУ СКР по Кировской области