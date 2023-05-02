На реках Кировской области продолжается подъем уровня воды

Подъем продолжается на Вятке, Моломе, Лузе и других реках. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается мониторинг водоемов. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

На данный момент подъем уровня воды продолжается на реках Молома, Луза, Вятка выше гидропоста Аркуль, Кама у гидропоста Лойно, небольшой прирост отмечен на Большой Кокшаге. По данным Кировского ЦГМС, повышение составило от 2 до 14 см за сутки.

В пресс-службе правительства напоминают, что из-за половодья в регионе закрыто движение по 18 мостам в 12 муниципальных образованиях. Во всех населенных пунктах есть запас предметов первой необходимости, продуктов и лекарств. Пожарную безопасность обеспечивают добровольные дружины и муниципальная пожохрана.