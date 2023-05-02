Кировчанина лишили прав из-за психического расстройства

В прокуратуре напомнили что, правление транспортным средством при наличии медицинских ограничений запрещено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанина лишили прав из-за медицинских противопоказаний. Подробнее рассказали в региональной прокуратуре.

В результате проверки надзорный орган выявил, что у 40-летнего местного жителя имеется психическое расстройство из-за зависимости от наркотиков. Кроме того, он состоял на учете у врача. В прокуратуре напомнили, что людям, имеющим медицинские ограничения запрещено управлять транспортными средствами. Это может привести к ДТП.

Суд признал требования надзорного органа законными, и мужчину лишили прав.