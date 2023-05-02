Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 13:15

Кировчанина лишили прав из-за психического расстройства

После проверки прокуратуры мужчина был отстранен от управления транспортным средством
Артем ЗАМЯТИН
В прокуратуре напомнили что, правление транспортным средством при наличии медицинских ограничений запрещено.

В прокуратуре напомнили что, правление транспортным средством при наличии медицинских ограничений запрещено.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанина лишили прав из-за медицинских противопоказаний. Подробнее рассказали в региональной прокуратуре.

В результате проверки надзорный орган выявил, что у 40-летнего местного жителя имеется психическое расстройство из-за зависимости от наркотиков. Кроме того, он состоял на учете у врача. В прокуратуре напомнили, что людям, имеющим медицинские ограничения запрещено управлять транспортными средствами. Это может привести к ДТП.

Суд признал требования надзорного органа законными, и мужчину лишили прав.