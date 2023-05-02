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НовостиОбщество2 мая 2023 12:16

В Кирове начали устранять замечания по уборке улиц

На улицах работает более сотни специалистов ручного труда
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Основные силы дорожных служб направили на содержание пешеходных зон. Фото: киров.рф

Основные силы дорожных служб направили на содержание пешеходных зон. Фото: киров.рф

В Кирове начали устранять замечания, обозначенные Александром Соколовым на планерке. Об этом сообщает горадминистрация.

По отчету Вячеслава Симакова, основные ресурсы дорожных служб направят на содержание пешеходных зон и прилотковых частей. На улицы также выйдет больше специалистов ручного труда. Сейчас их количество составляет 125.

В горадминистрации также напомнили, что подрядчики круглосуточно убирают дороги Кирова от уличного смета и грунтовых наносов, моют и подметают тротуары. По вопросам содержания можно обратиться по телефонам 8-912-827-22-34 или 47-22-34, а также в сообщения паблика «Гордормостстроя».

Напомним, ранее мы сообщали, что на еженедельной планерке губернатор Александр Соколов раскритиковал содержание тротуаров на магистральных улицах Кирова, заявив, что их состояние напоминает ему 90-е годы.