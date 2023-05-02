В Богородском районе в пожаре погиб 52-летний мужчина

Трагедия произошла в селе Спасское. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Богородском районе в результате пожара погиб мужчина. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 1 мая в селе Спасское. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 52-летнего мужчины. По предварительным данным, он допустил неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего и возник пожар.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы сообщали, что в Фаленском районе мужчина попытался сжечь квартиру своего знакомого.