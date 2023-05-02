В Кирове начались гидравлические испытания теплосетей

Со 2 по 8 мая на нескольких улицах пройдет опрессовка. Фото: пресс-служба кировского филиала ПАО «Т Плюс»

Как сообщили в пресс-службе кировского филиала ПАО «Т Плюс», мероприятия начались с опережением графика на две недели. Со 2 по 8 мая специалисты проведут опрессовку на улицах Базовой, Азина, Володарского, Комсомольской и Милицейской. С 16 мая начнутся испытания сетей на Октябрьском проспекте в районе цирка и железнодорожной больницы.

Кировчане могут посмотреть полный график в паблике «Т Плюс» и на этом сайте.

- Гидравлические испытания проводятся специальными мобильными опрессовочными комплексами по секциям в течение всего межотопительного периода - с мая по конец августа. При выявлении дефектов ремонтные бригады КТС проведут замену поврежденного участка с последующей повторной опрессовкой. Это необходимо для качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период, - добавили в пресс-службе компании.