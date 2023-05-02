В Кировской области до 20 июня обработают 1346 гектаров от клещей

В правительстве рассмотрят объемы обработанных территорий и число укушенных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжат обрабатывать территории от клещей до 20 июня. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Министр внутренней политики Денис Иконников сообщил, что сначала работы пройдут на детских площадках в парках, скверах и других местах с большим скоплением людей. Всего обработке подлежат 1346 гектаров. Также администрацию Вятских Полян попросили проанализировать достаточно ли 16 гектар для обработки. Тоже самое относится к Зуевскому, Даровскому, Санчурскому, Свечинскому и другим районам, в которых запланировано обработать до 10 гектар.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил совместно с Минздравом приготовить таблицу и отразить в ней объем территорий где провели профилактику и число укушенных. С помощью этого можно будет оценить эффективность проведенной работы.