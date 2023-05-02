В Кирове дважды пытались ограбить один и тот же магазин

Для дальнейшего разбирательства обоих подозреваемых доставили в отдел полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове задержали двух подозреваемых, которые ограбили один и тот же магазин. Подробностями поделились в региональном управлении Росгвардии.

В одном из магазинов города 30-летний местный житель вынес товар и не заплатил за него. По словам охранника, он пытался остановить злоумышленника, но последний ударил его по лицу и скрылся. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии задержали убегавшего.

Спустя три часа из этого же магазина вновь поступил сигнал «тревога». Посетитель торговой точки пытался вынести товар на сумму более 1,5 тысячи рублей, также не заплатив за него. Но мужчину тоже задержали.

Для дальнейшего разбирательства обоих подозреваемых доставили в отдел полиции.