«Это 90-е годы!»: Александр Соколов раскритиковал состояние тротуаров в Кирове

Ремонтом тротуаров велели заняться в первую очередь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Соколов раскритиковал состояние тротуаров в Кирове. Вопрос обсудили на еженедельной планерке у главы региона. В особенности губернатору во время прогулки не понравились пешеходные зоны на Московской и Октябрьском проспекте, чье состояние он назвал возвращением в 90-е годы.

- Субботники провели, молодцы, основные магистрали сделали, но тротуары по ним в ужасном состоянии. У меня просьба - мобилизоваться. У вас осталось пять дней. Мне что, каждый день по городу ходить, вам показывать, где что прибрать? - высказался Александр Соколов.

Главе администрации города Вячеславу Симакову поручили запланировать на 2023 год в первую очередь ремонт тротуаров, а не проезжих частей. Вятскую торгово-промышленную палату губернатор попросил проработать вопрос содержания территорий с собственниками помещений и предприятий, располагающихся на первых этажа зданий.