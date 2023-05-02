В Кирове три адвоката сфабриковали доказательства по уголовному делу

На адвокатов и руководителя стройфирмы завели уголовное дело после вскрытия всех фактов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове контора адвокатов пыталась сфальсифицировать доказательства по уголовному делу. Подробности рассказали в региональном Следкоме.

Компания намеревалась освободить руководителя одной из строительных компаний от уголовной ответственности. Для этого начальник адвокатской фирмы и два сообщника разработали соответствующую схему, намереваясь сфальсифицировать доказательства. Очевидно, за это им обещалась немалая сумма: Следком указывает на корыстную заинтересованность.

План удалось довести до конца, и в результате их действий к ответственности привлекли невиновного человека. Однако данный факт удалось вскрыть сотрудникам УФСБ. В итоге на трех заговорщиков, а также руководителя строительной компании завели уголовное дело. Всем предъявили обвинения в зависимости от их роли. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.