В Фаленском районе рецидивист чуть не сжег квартиру своего знакомого

Мужчина поджег входную дверь в квартиру в деревянном доме. ФОТО: прокуратура Кировской области

Житель Фаленского района попытался сжечь квартиру своего знакомого. Подробностями инцидента поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в ночь со 2 на 3 января 2023 года в двухэтажном жилом доме на улице Свободы мужчина поджег входную дверь. Хозяин жилья вовремя заметил возгорание и устранил его. Пожар мог привести к ущербу в 330 тысяч рублей. Как выяснилось виновный был ранее осужден за кражу.

Рецидивист признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев. Свой срок он проведет в колонии строгого режима.