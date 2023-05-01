Аномальная жара наступила в начале мая в Кировской области

В дневное время температура воздуха в городе достигла +30 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи-любители сообщили о резком потеплении в городе Вятские Поляны Кировской области. По предварительным данным, в дневное время температура воздуха достигла +30 градусов.

- Данные автоматической станции могут округляться в большую сторону, - отметили в сообществе «Любительская метеорология в Кирове». - Ждем показатели максимального термометра вечером.

Напомним, что с 1 на 2 мая в Кировской области местами возможен сильный град. Кроме того, есть вероятность прохождения торнадо на территории региона. Опасное явление может возникнуть из-за резких перепадов температуры.