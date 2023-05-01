В Кировской области впервые за 47 лет отремонтируют мост стратегического значения через реку Пижму

Ремонт будут проводить с 2024 по 2027 год. Фото: kirovreg.ru

В Советском районе отремонтируют мост 1976 года постройки через реку Пижма. Как уточнили в региональном правительстве, сооружение имеет стратегическое значение для Кировской области.

Мост находится на 134-м километре дороги Киров-Советск-Яранск. По данной трассе водители могут добраться до Республики Марий Эл, Нижегородской области и Республике Татарстан.

Проектно-сметная документация на реконструкцию сооружения находится в завершающей стадии. Заключение планируется получить в августе текущего года. Предстоящие работы оценили в 3,7 миллиарда рублей. Уточняется, что из-за высокой стоимости ремонт будут проводить с 2024 по 2027 год. В указанный период проезд для транспорта организуют по временному мосту.

Напомним, что мосты в Унинском районе ремонтируют с опережением графика. Сдача объектов также планируется раньше срока.