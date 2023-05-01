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НовостиОбщество1 мая 2023 8:57

Метеорологи-любители собирают команду «охотников за торнадо»

Метеорологи-любители сообщили о риске прохождения торнадо в Кировской области
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Сейчас метеорологи-любители собирают команду желающих понаблюдать за торнадо

Сейчас метеорологи-любители собирают команду желающих понаблюдать за торнадо

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи-любители сообщили о риске прохождения торнадо и сильного града на территории Кировской области. Опасные явления могут возникнуть из-за резких перепадов температуры.

Как уточнили в паблике, днем 1 мая воздух на юге и юго-востоке региона может прогреться до +27…+29 градусов. Затем в ночь на 2 мая ожидается прохождение контрастного холодного фронта.

Сейчас метеорологи-любители собирают команду желающих понаблюдать за торнадо. В том числе, приглашаются и жители других регионов.

Напомним, что май в Кировской области начнется с тепла и дождей.