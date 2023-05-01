Метеорологи-любители собирают команду «охотников за торнадо»

Сейчас метеорологи-любители собирают команду желающих понаблюдать за торнадо
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Метеорологи-любители сообщили о риске прохождения торнадо и сильного града на территории Кировской области. Опасные явления могут возникнуть из-за резких перепадов температуры.
Как уточнили в паблике, днем 1 мая воздух на юге и юго-востоке региона может прогреться до +27…+29 градусов. Затем в ночь на 2 мая ожидается прохождение контрастного холодного фронта.
Сейчас метеорологи-любители собирают команду желающих понаблюдать за торнадо. В том числе, приглашаются и жители других регионов.
Напомним, что май в Кировской области начнется с тепла и дождей.