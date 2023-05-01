Жители Кировской области разыскивают без вести пропавшую школьницу

Сейчас активисты ведут поиски 13-летней кировчанки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» в Кировской области сообщили о новой пропавшей. С 30 апреля неизвестно местонахождение 13-летней Анны Фалеевой.

Приметы кировчанки: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, рыжие волосы. Подросток была одета в черную куртку и красно-белые кроссовки.

В последний раз подростка видели 30 апреля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Если вам известно, где может находиться Анна, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, что в Слободском росгвардейцы нашли пропавшего 17-летнего подростка. Потерявшегося мальчика доставили в полицию для передачи родственникам.