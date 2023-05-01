Кировским многодетным семьям увеличили выплаты за медали и ордена

У пяти кировских семей есть соответствующий орден, у 28 - медаль. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области подняли денежные выплаты за некоторые награды. Инициативу обсуждали депутаты Заксобрания, следом были приняты законопроекты.

Так, изменились выплаты награжденным орденом и медалью «Родительская слава». Медаль дают родителям (усыновителям) как минимум четверых детей, орден - как минимум семи. Сейчас орден есть у пяти семей, медаль - у 28.

Из российской казны за них дают по полмиллиона и 200 тысяч рублей соответственно. Из бюджета региона доплачивают еще некоторые суммы. Ранее это были 50 тысяч рублей за орден и 30 тысяч рублей за медаль. Теперь суммы выросли до 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее также существенно - на 31 тысячу рублей - изменился размер пособия некоторым кировским детям-сиротам.