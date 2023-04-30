Май в Кировской области начнется с тепла и дождей

В целом в понедельник ждем облачную погоду с прояснениями Фото: Николай ХИЖНЯК

Синоптики Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Кирова опубликовали прогноз на понедельник, 1 мая.

В Кирове ожидается облачная погода с прояснениями. Ночь без осадков, а днем возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +7 градусов, днем - до 24 градусов тепла.

В районах Кировской области облачно с прояснениями, и ночью, и днем возможны дожди. Ветер восточный и юго-восточный скоростью до 14 метров в секунду. В северных районах ночью до +5 градусов, днем до +18 градусов. В целом по региону - ночью до +10 градусов, днем до +27 градусов.