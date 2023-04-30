Еще 1,5 тысячи кировчан отказались от «серых» зарплат

У работников с зарплатами «в конверте» не идет трудовой стаж Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Служба занятости населения Кировской области продолжает разъяснительную работу по вопросам «теневой» занятости. По данным правительства региона, легализована трудовая деятельность еще 1,5 тысяч кировчан.

- Пытаемся донести до граждан и работодателей, что «серая» зарплата и неоформленные трудовые отношения всегда несут за собой негативные последствия, - отмечают специалисты. - У работников с зарплатами «в конверте» не идет трудовой стаж, нет гарантированного размера оплаты труда, в том числе надбавок и поощрений, социальных гарантий. Они рискуют лишиться зарплат в случае конфликта с руководством, не получить отпускные и оплату больничного листа, не застрахованы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

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