«Поющие автобусы» появятся на двух маршрутах Кирова ко Дню Победы

Артисты ДК вновь споют песни военных лет. Фото: ДК «Россия»

Дом культуры «Россия» традиционно присоединится к празднованию Дня Победы в Кирове.

С 2015 года ДК проводит акцию «Поющий автобус», и 2023-й не станет исключением. В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на автобусных маршрутах № 46 и 87 выступит агитбригада. Артисты из коллективов народного творчества исполнят песни военных лет. Петь будут и на остановках.

В нынешнем году проект «Поющий автобус» победил в грантовом конкурсе «Город добрых соседей».

Ранее мы писали о программе мероприятий и графике перекрытия дорог на 9 мая в Кирове.