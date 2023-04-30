2 мая без света останутся Ганино, две слободы и дома в центре Кирова

Света не будет на Воровского, в Ганине, Талице и Макарье Фото: Алексей ФОКИН (фото)

АО «Горэлектросеть» опубликовало график отключения электроэнергии в Кирове на вторник, 2 мая. Бригады будут планово либо капитально ремонтировать 4 трансформаторные подстанции.

С 8 утра до 17 часов света не будет по следующим адресам:

- ул. Воровского, 107б, 111, 113;

- Ганино: ул. Фабричная, 6 - 18, ул. Мира, 1 - 16а, ул. Южная, 1 - 21, Майский пер., 4а, ул. Центральная, 4а, 6, 14, пер. Школьный, 18.

С 9.00 до 11 часов электричество отключат на 2-м Кирпичном переулке, 2а.

С 10 до 12 часов света не будет на ул. Базовой, 5.

С 8 часов до 16.30 энергию отключат в слободах Макарье и Талица.

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