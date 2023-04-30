Кировские росгвардейцы задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении

Патрульные заметили мужчину на улице Герцена
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На днях около полуночи патруль вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на прохожего на улице Герцена. Тот при виде автомобиля развернулся и попытался сбежать.
Однако росгвардейцы задержали мужчину. При проверке документов и установлении личности сотрудники получили информацию: 42-летний мужчина находится в розыске. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления, какого именно - не уточняется.
Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции.
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