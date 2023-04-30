Кировчан приглашают участвовать в марафоне доброты «Шар желаний»

«Шар желаний» проходит совместно с премией «Экология - дело каждого» Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировская область присоединится к марафону доброты «Шар желаний». Подробности рассказали в правительстве региона.

«Шар желаний» проходит совместно с международной детско-юношеской премией «Экология - дело каждого», учрежденной Росприроднадзором. В рамках марафона любой желающий - человек или организация - может стать благотворителем и помочь в исполнении мечты ребенка.

А детям для участия нужно изготовить макет Земли (шара) из вторичного сырья или природных материалов. Далее - загадать желание на сайте и прислать письмо на почту «Шара желаний»: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, 29, строение 1.

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