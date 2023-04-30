В Кирове и Слободском достраивают крытые катки

Подрядчик уже уложил газон. Фото: vk.com/sulik_sergey

В Кировской области возводят крытые спортивные объекты. Один - на территории спортшколы «Родина» в Кирове, другой - в Слободском. Вчера обе площадки проверил министр спорта и молодежной политики Кировской области Сергей Сулик.

- В Кирове работы в завершающей стадии, - написал министр на своей странице ВКонтакте. - На данный момент подрядчик сделал разметку площадки и приступил к заливке льда. В Слободском подрядчик завершил укладку искусственного газона. Осталось сделать резиновое покрытие, после чего муниципалитет приступит к приемке.

4 мая состоится аукцион: объявлены торги на благоустройство прилегающей территории.

А в конце лета новую спортплощадку должны открыть в парке имени Кирова.